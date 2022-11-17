被指3年前淘大商場襲警　學生不認罪受審

2019年9月14日有大批人士到淘大商場集會，期間1名男子涉嫌企圖用水樽掟向2名防暴警，有警員見狀上前從後制止。過程中，該男子又被指「批踭」襲擊警員，因而被控1項襲警及2項企圖阻撓警員罪。他否認全部控罪，案件今天（17日）在觀塘法院開審。辯方指被告根本沒有施襲，即使有動作亦非故意，只是遭警員拉扯下的自然擺動。警員則不同意說法。

本案26歲被告朱永業報稱學生，被控於2019年9月14日在牛頭角淘大商場襲擊警員20921；及企圖阻撓警員17128及19622。聲稱遇襲的警員20291岑展楓作供指，當日下午3時許，他到淘大商場對開執勤，期間見到2名防暴警正制服1名人士。而穿黑衣黑褲、戴口罩的被告，手持裝着水的水樽，作勢掟向該2名防暴警。岑見狀即時大嗌：「喂，警察！」他見被告沒有理會，隨即上前從後抱被告，並叫道「警察，咪郁！」

岑供稱，此時被告用右手手肘，大力向後襲擊他的心口及手臂數下，被告不斷掙扎，他於是取出警棍，擊打被告的大腿，繼而再次從後抱被告。2人未幾雙雙失平衡跌落地，他趁機用手銬鎖上被告雙手。他指不知水樽最後有否被擲出，事後亦找不到水樽。辯方則指，被告事發時沒有拿水樽，也沒有企圖投擲。另外，岑沒有說「警察，咪郁」，被告並沒有襲擊岑，否則閉路電視片段不會拍攝不到；即使被告有所動作，也不過是被拉扯下的自然身體擺動，絕非故意。岑不同意說法。案件會在11月25日續審。

案件編號：KTCC 660/2022