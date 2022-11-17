卡塔爾世界盃周日揭幕　將加強打擊非法賭波活動

卡塔爾世界盃將於周日揭幕，大部分賽事於本港黃昏時間舉行，對球迷來說氣氛必定熾熱，亦造就非法賭波活動，警方為此進行一系列宣傳活動，同時將作出加強打擊行動。警方指留意到近年外圍波非法活動轉為網上賭博，賭客不認識中介人、艇仔及莊家，取而代之是透過網上平台、通訊軟件接觸網上廣告，進行登記後即可自行作出網上賭博，再經網上銀行或虛擬貨幣作過數或交易。

警方就有關非法賭博活動上升已加強了執法行動，今年頭9個月共偵破415宗嚴重賭博罪行，包括經營辦或管理非法賭場，數字比去年同期上升5%，並拘捕3635名賭客，較去年同期上升17%。此外，警方於上屆世界盃舉行大規模打擊行動，拘捕242人，檢1.3億元投注紀錄和逾400萬元現金。

警方一直透過預防、教育、情報搜集及執法，以4管齊下打擊非法賭博，針對世界盃非法賭博，警方已加強情報搜集，在適當時候採取執法行動。預防及教育方面，警方除與民政及青年事務局、和平基金緊密合作外，還推行賭博宣傳，口號為「網上外圍波，陷阱誘惑多」，已在網上平台、公共交通工具及商場等宣傳有關短片，又到娛樂場所派傳單，提高青年人守法意識。警方提醒青年人，參與網上賭波不單犯法，有關網站亦是非法網站，藉此欺詐金錢，會導致雙重損失。