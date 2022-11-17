1日偷拍10女裙底　警員認10項窺淫罪候懲

警員今年5月於休班期間，1日內連環偷拍多達10名女子的私密部位，最後在港鐵中環站一道扶手電梯上再偷拍女性裙底照時，被便衣警察當場發現拘捕，事後被控共10項非法拍攝或觀察私密部位罪。被告今（22日）在東區裁判法院認罪，裁判官把案件押後至12月1日判刑，為被告索取感化及社會服務令報告，期間被告續准保釋候懲。

29歲被告余健華、報稱警察。案情指，今年5月24日中午時分，有5名警員在港鐵中環站A出口附近進行巡邏，期間1名警員發現被告鬼祟地尾隨1名年輕女子上扶手電梯，並用手機偷影該女子的短裙。另一名警員現身及截查被告，但被告情緒激動及嘗試逃跑，最終要由4名警員去制服。被告在警誡下，招認「我一時諗歪咗，先用電話影個女仔裙底。」其後警方在被告的手機內，再發現他於案發前的兩個多小時內，偷拍了另外9名女性的裙底影片。

辯方求情指，被告自小立志成為警察，長大後成功實現夢想，並在受訓期間獲頒發銀笛獎。辯方續指，被告初犯及坦白認罪，將要失去自小想做的職業，以及精神科醫生經評估認為被告的重犯機會低，故冀求法庭能夠給予被告更生的機會。

案件編號：ESCC 1858/2022