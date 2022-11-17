欠逾107萬港元無還　徐德強被頒令破產

「富豪飯堂」福臨門酒家第三代傳人徐德強近年被多間財務公司入稟追債，據法庭文件披露其現時欠債總額達9億港元。徐亦先後被多間債權公司入稟高院呈請破產。其中一間債權公司於2020年11月入稟，指遭徐拖欠約107.4萬港元，要求法庭頒令徐破產，但徐提出反對。高院法官鄭蕙心於本周一（14日）審訊後，今天（17日）頒下判詞，指徐確未有還款，故頒令徐即時破產。

是次作破產呈請的債權公司為名人財務有限公司，答辯人為徐德強。據判詞指呈請方於2020年11月10日入稟高院作破產呈請，指徐欠該公司107.4萬港元，且一直沒有還款，故要求法庭頒令徐破產。

判詞指徐亦沒有爭議指確曾欠該公司款項，不過徐稱已經還清款項，故反對該破產呈請。徐稱他於2019年7月起確欠呈請方約100萬港元，而同時他亦欠下不同人士及公司款項，當中包括其中一名成立呈請公司的人士丘忠航名下之公司。徐稱約於2020年4月後他已向丘的公司還款，款項當中亦包括欠下呈請公司的債項。不過法官指出，並沒有任何證據顯示，徐所稱還予丘之公司的欠款之中，有哪部分是屬於呈請公司的款項。法官指由於未能證明徐已向呈請公司還款，故頒令徐須即時破產。

案件編號：HCB 7518/2020