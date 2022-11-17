年錄168宗虐兒案涉202童　機構指仍有隱藏個案　促提高罰則

本港近年發生不少虐兒事件，掀起市民對保護兒童議題關注。防止虐待兒童會今日(17日)發布年度服務重點及統計數字，過去一年共接1,136宗熱線舉報及諮詢服務，當中168宗為懷疑虐兒個案，涉及202名兒童，當中較多介乎6至8歲，有27%，反映學前及初小兒童屬高危組別。機構強調，個案數字不能夠反映事件全貌，相信仍有許多個案隱藏在社區，建議政府應提高虐兒罰則，並盡快完成強制舉報虐兒立法工作。

數據顯示168宗懷疑虐兒個案中，身體虐待個案比率佔最多，有96宗(57%)；心理虐待則排第二高，有23宗(14%)，而性侵犯及疏忽照顧亦分別錄得20和17宗。施虐者中，有65%為家庭成員，以母親為最常見。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指出，體罰與身體虐待關係密切，嚴重更足以令兒童受傷甚至死亡，同時體罰不但無助管教，反令親子關係疏離，兒童甚或學到以暴易暴，認為應全面禁止體罰，而隨着學校複課，認為部分仍未揭露的虐兒個案會陸續浮現。

有關立法強制舉報虐兒，黃相信舉報數字會有上升，而該會亦會設有外展調查隊，作介入跟進，包括以個案形式輔導，或轉介至執法部門等。黃透露，過往已有1宗由匿名者舉報，涉及兒童疑遭身體虐待個案，轉介至警方處理。防止虐待兒童會主席張志雄建議，政府應盡快完成強制舉報懷疑虐兒個案規定的立法工作，並就舉報準則、渠道時限、保障舉報者措施等，訂定清晰規定細節。另應接納法律改革委員會建議，訂立新罪行及檢討現有的《傷害人身罪條例》中第27條的最高刑罰。

另外，黃指出性侵犯同錄20宗，加上據社會福利署資料，2020至21年間有關性侵個案的比率亦有上升，她解釋，與疫情下兒童有較多時間上網、使用智能電話學習及與外界溝通有關，因而增加了兒童在網上接觸潛在侵犯者的風險，認為情況需要關注。