多43個地點納強檢　鑽石山帝峯豪苑及西半山學士臺上榜

再增43個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(18日至19日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.沙田水泉澳邨月泉樓

2.九龍灣麗晶花園7及8座

3.柴灣佳翠苑顯翠閣

4.筲箕灣愛東邨愛平樓

5.葵涌華荔邨賞荔樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.天水圍天華邨華祐樓

2.馬鞍山恆安邨恆星樓

3.香港仔石排灣邨碧蔚樓

4.土瓜灣馬頭圍邨水仙樓

5.鴨脷洲海怡半島美家閣

6.大埔太和邨亨和樓

7.大埔怡雅苑怡厚閣

8.葵涌葵馥苑安葵閣

9.東涌藍天海岸5座

10.將軍澳中心1座

11.屯門友愛邨愛智樓1座

12.沙田碧濤花園富臨閣

13.深水埗愛海頌3座

14.將軍澳新都城1期6座

15.長沙灣昇悅居1座

16.紅磡海濱南岸6座

17.將軍澳安寧花園4座

18.鑽石山斧山道183號帝峯豪苑

19.上水龍豐花園A座

20.新蒲崗采頤花園6座

21.屯門悅湖山莊7座

22.荃灣麗城花園1期1座

23.青衣綠悠雅苑1座

24.屯門翠寧花園4座

25.柴灣富欣花園8座

26.筲箕灣愛蝶灣2座

27.屯門香港黃金海岸2座

28.何文田俊民苑文瑞閣

29.牛頭角宏光樓A座

30.屯門叠茵庭3座

31.荃灣海之戀8座

32.薄扶林學士臺1座

33.牛頭角得寶花園C座

34.荃灣海灣花園1座

35.茶果嶺麗港城27座

36.將軍澳新都城2期10座

37.牛池灣曉暉花園2座

38.天水圍天富苑偉富閣