今增8052宗確診　創近月新高　輸入佔533宗

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(17日)本港新增8,052宗確診個案，屬於近月新高，包括7,519宗本地個案，以及533宗輸入個案。醫管局則新增12宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,356名新冠死者。另外，本地個案中，新增5宗XBB、1宗XBD、10宗BQ.1.1本地亞系個案。

衞生防護中心表示一直透過基因分析監察個案涉及變種病毒株的情況。截至今日，本港的輸入個案中累計發現221宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7，以及34宗BQ.1.1亞系個案；也累計發現47宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7，以及55宗BQ.1.1亞系本地個案。而BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案，衞生署於本月8日至14日收到的本地樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0%及84%。

院舍方面，新增18間院舍出現個案；涉及15間安老院舍及3間殘疾院舍，共有22名院友及2名職員染疫，故有112名院友及5名職員列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有678間學校呈報共1,101宗個案，涉及907名學生及194名職員；有18間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。