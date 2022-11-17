多層工業大廈整合棕地作業　3幅鄰近元朗工業邨用地最早明年出售

政府發展多層工業大廈以整合棕地作業，首批推出的多層工廈用地為洪水橋/廈村新發展區第1期發展的兩幅用地，以及鄰近元朗工業邨的3幅用地。3幅鄰近元朗工業邨的用地最早可在2023年出售；至於兩幅洪水橋/廈村新發展區的用地，則視乎疫情發展及社區隔離設施的遷出時間，可於稍後出售。展望將來，當局會在其他發展區規劃更多多層工廈用地，例如新田/落馬洲發展樞紐；擬議的龍鼓灘填海及重新規劃屯門西項目亦可提供土地發展多層工廈。

根據市場意向調查結果，當局傾向上述5幅用地，以物流及車輛維修保養作為主要用途，並以公開招標方式出售用地。這5幅用地共可提供超過72萬平方米的樓面面積；發展商按特定賣地條款規定，把不少於三成樓面面積移交政府；在租期頭5至10年間，向租用指定樓面面積的棕地作業經營者收取與現時棕地的市場租金水平相若的優惠租金。

此舉目的是提供一段過渡期，讓重置的棕地作業適應多層大廈運作模式，進行產業升級轉型。當局會視乎有關作業能否有效利用工廈設計，及與其他用戶業務的兼容性等因素，考慮適合的棕地作業經營者。當局會在明年下半年招標前，邀請發展商遞交發展意向書，當局或會因應所收到的意向書，調整有關賣地安排。賣地時間表已考慮到相關土地預計可在2023年底/2024年完成土地平整工程。