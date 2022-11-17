罔顧乘客安全　輕鐵路軌放雜物　21歲學生屯門落網

警方於本月中旬兩次接獲輕鐵職員報案，指近安定站及屯門泳池站輕鐵路軌上發現雪糕筒、單車及紙皮箱等雜物，案件交由屯門警區重案組接手調查。經多角度分析以及翻查大量閉路電視錄影片段後，警方迅速鎖定一名疑犯。

直至今晨（17日），屯門警區刑事部探員及特遣隊部署埋伏行動，當發現該人再次出現於安定輕鐵站外並企圖在路軌放置紙皮箱，立即制止並拘捕他。經進一步調查後，相信該名21歲、報稱學生的被捕男子，與4宗在相關案件有關，據了解，其中兩宗發生於日間，倘未及時發現有關雜物，恐釀意外，有關行為非常自私。警方將進一步調查及確定其犯案動機，初步相信有人藉放置雜物在輕鐵路軌上以洩憤。

於鐵路上放置雜物，不但對交通工具設施造成破壞，更危害市民及公眾安全。警方提醒，任何人如觸犯香港法例第212章《侵害人身罪條例》第32條「意圖危害乘客等的安全而在鐵路上放置木頭等」罪，一經判處最高刑罰為監禁14年，市民切勿以身試法。家長、教師、社工亦應加強與青少年溝通，灌輸正確價值觀及放罪意識，以免青少年墮入法網。