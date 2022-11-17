政Whats噏：孫東憶當年　誤以為中大只學中文

創新科技及工業局局長孫東係「港漂」局長，90年代來港，並於香港中文大學攻讀博士。佢近日接受母校訪問，提到自己曾誤以為中文大學只係學中文，後來至發現中大其實係一所與國際接軌嘅大學喎。

孫東喺訪問中提到自己喺30年前，喺清華大學精密儀器系攻讀博士，當時系主任就問佢是否願意到香港升學，而佢不假思索就答應咗。其後獲告知要轉到香港中文大學就讀，當堂就嚇咗一跳，以為中文大學係學中文嘅，而自己係理工科生，又點會去學中文呢？及至後來，佢先發現，中大係一所與國際接軌嘅研究型大學。

1994年初，孫東嚟到香港，開始喺中大系統工程學系(後來更名為系統工程與工程管理學系)，攻讀機械人與自動化專業博士。仲提到自己喺嚟中大之前，從來冇想過畢業後要做大學老師，但嚟到中大就發現，原來喺香港，大學老師係好受人尊重嘅職業，可以自由開展各種學術研究，故立志做教授。

佢又提到，政府將於下月公布創科發展藍圖，而大學係我哋今後建立國際創科中心最重要倚靠嘅力量，但單靠大學唔夠，需要完整創科生態圈，才能保住大學優勢。寄望大家一齊喺創科路走落去，因為呢個係香港未來發展嘅重要機會，亦有人話係唯一機會。