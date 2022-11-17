孫中山紀念館下周日舉辦同樂日　參觀展覽回帶歷史

今個11月舉辦的「香港博物館節2022」節目之一孫中山紀念館同樂日，將於下周日(20日)舉行，康樂及文化事務署今日(17日)表示，市民可藉同樂日參觀被列為法定古蹟的孫中山紀念館內，常設的展覽「孫中山時期的香港」及「孫中山與近代中國」，透過多項珍貴文物和歷史照片，認識孫中山先生的生平事迹及與香港的關係。

同樂日將於當日上午10時至晚上7時舉行，市民可即場報名參加活動，每節最少4人，活動開始前30分鐘在活動室接受登記。精彩活動包括「大人物‧小故事-何甘棠與甘棠第」故事坊，透過童話故事介紹孫中山紀念館館址甘棠第的歷史及館藏；還有「期間限定」的孫館鑄幣機、專為年幼參觀者而設的「齊來變變變：孫館魔術工作坊」，以及具創意的「摩登長衫」古蹟時裝巡遊。

孫中山紀念館位於中環半山衛城道7號，其館址甘棠第於1914年建成，原為香港商人何甘棠的宅第，是香港現存少數的二十世紀初建築物。整體建築屬愛德華時期的古典風格，內部裝修瑰麗堂皇，色彩斑斕的玻璃窗和柚木樓梯保存良好，弧形陽台由希臘式巨柱承托，陽台牆身每一層的瓷磚裝飾各具特色。甘棠第於2010年被列為香港法定古蹟。

為符合防疫規定，公眾人士在進入康文署轄下的博物館及室內場所前，必須利用手機或其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼，及均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。另外，根據政府現行的「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」的人士將不得進入康文署轄下的博物館，至於持「黃碼」人士則可入場，但須持有有效「疫苗通行證」。