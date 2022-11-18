應科院實習計劃接受報名　理工科本科生及研究生優先

香港應用科技研究院「暑期實習計劃」及「金融科技未來領袖學院」計劃正接受報名，截至日期為明年2月28日，暫時收到2,464份申請表格。經過面試後，當中50人將於明年6月至8月期間，進行不多於8個星期的實習，期間將可獲奪得國際獎項的科學家指導和授教。該兩項實習計劃的申請對象，主要針對主修理工科的本科生和研究生。

「暑期實習計劃」基於現有實習生的工作規劃作多方面的擴展，提供多元化的研發項目實踐和活動，以鼓勵學生積極參與。届時實習生可親身參與涉及應科院6大核心領域的應用研發項目，包括智慧城市、金融科技、再工業化和智能製造、數碼健康科技、專用集成電路和元宇宙。他們將有機會與應科院高級管理層合作，與研究人員一起深入探索創科流程和技術開發，參與採用人工智能、高級分析、區塊鏈、數碼資產、5G 和物聯網等技術的研發項目，為未來職業積纍寶貴的經驗。

「金融科技未來領袖學院」則是應科院去年成立的人才先導的旗艦計劃，主要針對熱衷於金融科技和創新的學生，他們會分配至應科院金融科技部門，接觸金融科技和元宇宙業務及創新項目。