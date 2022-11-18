復必泰二價疫苗最快月底到港　下月開打

首批中國及德國合作的復必泰二價疫苗將於本月底到港，市民最快下月可打針。港府指，一般市民可打第4針與否純屬自願，但建議50歲以上人士盡快接種二價疫苗。當局亦宣布推出「過渡疫苗通行證」，供曾持有免針紙的市民，於開始打針但未符合疫苗通行證期間使用，有效期直至下一針的建議接種日期為止。

醫務衞生局昨日公布，港府已成功採購復必泰二價疫苗，最快月底送抵，目標12月開打。醫衞局副局長李夏茵表示，新冠疫苗顧問專家委員會審視數據後認為，二價疫苗可作加強劑，已打3針的成人可打二價疫苗作第4針，尤其50歲以上長者較多長期病患，建議盡快接種第4針。被問及市民是否必須打第4針，她未有正面回應，僅指尊重專家意見，建議長者、長期病患或有旅遊等需要的市民盡快打第4針，並指現時未有打算強制市民多打一針。

港府早前公布本月底實施新一階段疫苗通行證，5歲至11歲兒童需打兩針，12歲或以上的人則需打齊3針。不過，若早前持有免針紙的人士，經醫生評估適合並開始打針，原需等候最多6個月才打到3針，未能符合疫苗通行證要求。

醫衞局昨推出過渡疫苗通行證安排，容許現時或過往曾持有免針紙的市民，在開始打針但尚未符合疫苗通要求期間，獲發過渡疫苗通行證，其有效期會是直至下一針疫苗的建議接種日期為止。

李夏茵稱，過渡疫苗通行證為了方便有需要入院做手術的人士，例如於打首針後而未到打第二針的針距，而未能入院治療的情況。她估計約5萬人能受惠，包括早前約2,000至3,000名持失效免針紙而已打針的人。他們可到社區疫苗接種中心等地方，申領過渡疫苗通行證。