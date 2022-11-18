防疫措施低效兼擾民　街市檔販促取消安心出行

為防疫而設的「安心出行」被質疑長期擾民，當局昨日起放寬，轄下街市改為被動查核疫苗通行證及安心出行，街市門口不會有專人檢查，與私人街市看齊。持黃碼人士亦可進入被動查核的指定場所。在佐敦官涌市政街市所見，街市外仍有職員駐守，有市民及檔販認為放寬更方便。

檔販李先生對是次放寬表示歡迎：「當然好！起碼方便出入，冇咁擾民。」他指防疫措施已困擾市民多年，之前進入街市不方便，多關卡，勢影響生意；長遠希望逐步放寬，甚至取消安心出行，期望生意有起色。市民李女士亦認為，改善是好事，起碼進出街市及其他場所更加方便大眾。

除了街市外，遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、會址、麻將天九耍樂場所、活動場所、理髮店或髮型屋、宗教場所、商場、百貨公司、超級市場，同樣不再主動查核市民的疫苗通行證，市民進入前只須掃描安心出行二維碼。持黃碼者也可進入，但仍須持有效疫苗通行證。

至於公眾溜冰場及電影院曾一度改為被動查核，惟政府「彈弓手」收緊要求。醫務衞生局副局長李夏茵解釋，由於有市民反映不知哪間戲院可進入，故最終再作調整。