東方日報A1：谷針快　鬆綁慢　救市難

政府一方面快手採購新型疫苗，但另一邊廂則碎步放寬入境檢疫。繼准持黃碼人士出入主題公園、政府街市等一般會戴口罩的場所後，當局昨宣布減少海外或台灣入境人士的核酸檢測要求，除抵港時「第0日」於機場首次核酸檢測外，再於抵港後的「第二日」多做一次核酸檢測，便符合新要求，而首7天每日快測的要求則維持不變。醫務衞生局說是檢視抵港確診個案的數據後決定，不過，旅遊業界認為，放寬主要方便外遊港人或長期留港人士，對旅遊業界幫助有限。經濟學者指消閒旅客不會因今次放寬願意來港，難以救市，始終要取消黃碼及核酸檢測才能吸客。

本港取消酒店檢疫至「0+3」將近兩個月，入境人士原本需要於抵港時，抵港後的第二、四、六日進行核酸檢測。不過，昨日抵港的人可以做少兩次核酸，醫務衞生局副局長李夏茵宣布，下周一起，入境人士只須在抵達機場及抵港後第二日做核酸檢測，首7日繼續每日做快測，而昨日抵港的人士，由於下周一是抵港第4日，能夠受惠新安排，毋須再做核酸檢測。

李夏茵表示，「0+3」後入境人數雖然上升，但於第4、6日發現的確診人數僅佔整體個案0.4%、0.1%。而抵港人士在機場檢測放行後已於社區活動，所以第4、6日檢測發現染疫時，當局相信他們於本地感染新冠病毒，而非海外輸入個案，平衡醫學監察需要後有此決定，以減低抵港人士的影響。

「縱橫遊」常務董事袁振寧稱，是次鬆綁能減少外遊港人回港後的麻煩程序，但相信增加港人外遊的吸引力有限，對生意幫助不大。早前爭取減少入境團核酸檢測次數至一次的旅遊業議會主席徐王美倫稱，抵港旅行團多為「四日三夜」、「三日兩夜」，新要求下團客仍要兩次檢測，未能受惠。但她期望團客於「團進團出」下可額外獲豁免檢測一次，正待當局回覆，期望下周至最遲月底前公布。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，商務旅客一般停留本港一至兩天，相信除了入境時的核酸檢測，已不用做第二次，但於港元走強下，本港已因物價貴而難吸引消閒旅客來港，再加上檢測及黃碼要求，更令旅客拒絕遊港。12月將至，他認為若再不鬆綁，取消黃碼及核酸檢測要求，只會令本港聖誕期間街頭冷清清，經濟亦每況愈下。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日愈來愈多院舍新增確診個案，過去一周較再對上一周多共20間至85間，院舍需檢疫的密切接觸者人數上升。為紓緩檢疫中心壓力，院友檢疫日數將由7日減至5日，當他們於第4日核酸檢測、第5日快速檢測無病毒後可提早離開檢疫中心，返回院舍。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：