港鐵公司完善設施　關愛乘客無微不至　推動多元共融社會

港鐵公司一直致力提供低碳的公共運輸服務，積極發展及連繫社區，透過無縫連接的鐵路網絡和各種創新意念及設施，為市民提供安全可靠、關懷備至的鐵路服務。在關顧乘客方面，發揮共融精神，盡力做到體貼入微，為長者、傷健人士，以至嬰幼兒家庭提供各項因應他們需要的配套。新近便在車站內為電動輪椅提供充電插座，又在北角站月台幕門試行提醒聽障人士列車車門即將關上的閃燈裝置。同時，港鐵亦在宋皇臺站試行為長者提供電動輪椅服務，方便他們在車站通道內來往。另外，港鐵又設計簡單易用的手機程式，協助長者及有特別需要人士更便捷出行。另一方面，港鐵亦在日常工作及政策中消除歧視，提供平等機會，如僱用傷健人士的比例持續增加，聘用少數族裔或傷健人士實習，都體現港鐵在推動多元共融上不遺餘力。港鐵有目共睹的減碳成效，令其無論在關愛乘客、推動共融及可持續發展皆面面俱圓，榮獲2022年「超卓公共服務企業大獎」，絕對實至名歸。

港鐵公司總經理-市務及客戶體驗梁靜雯（Annie）感謝《東方日報》和《on.cc東網》頒發「超卓公共服務企業大獎」予港鐵公司，她指港鐵作為一間公共交通營運商，一直以「以客為本」的精神服務市民，同時積極研究如何更貼心照顧不同乘客群的需要，透過智能化、可持續發展的服務，推動建設多元共融社會。

本港人口老化，乘坐港鐵的「老友記」佔整體乘客約11%，預期比例會持續上升。Annie指港鐵積極為「樂悠族」提升設施配套，包括最近在宋皇臺站B出入口的長通道試行電動輪椅服務，方便行動不便的長者使用。近期亦與賽馬會耆智園合作，年內將在全線98個港鐵站客務中心及流動服務隊的平板電腦安裝「友里蹤迹」應用程式，偵測及尋找走失的腦退化症人士，同時培訓前線職員學習與患者溝通，照顧他們的情緒，一旦遇上突發情況即可提供適切協助。

愈來愈多傷健人士使用電動輪椅。港鐵今年亦在九龍塘站iCentre試行「電動輪椅專用充電插座」，方便這些輪椅充電。98個港鐵車站中已有97個屬於無障礙車站，提供活動摺板、輪椅升降台、闊閘機等設施，部分輕鐵站亦已安裝易達斜台，方便傷健人士進出港鐵網絡。

自去年推出「Go Smart Go Beyond載•向未來」的新方向後，港鐵持續與不同團體交流意見。Annie指，港鐵最近推出專為長者及有特別需要乘客而設的「關愛共乘」手機應用程式，介面設計簡單易用，首階段包括為「樂悠族」而設計的「行程指南（簡易版）」功能及率先在會展站試行、供視障人士使用的「站內導航」功能。為進一步協助聽障人士，港鐵正在北角站其中一個月台試行一項列車關門提示措施，「當月台廣播提示車門就快關上的時候，幕門上的閃燈會亮起，並且閃動，方便聽障乘客知道車門就快關上。」

港鐵亦推動家庭出行友善及環保措施，目前已在所有轉線車站設立育嬰間或哺乳間，未來落成的新車站都會設有育嬰間。為鼓勵乘客自備水樽，港鐵在16個車站裝設飲水機，乘客可以免費補充飲用水，既環保又省錢。

港鐵秉持「讓城市前行」的使命，致力將環境、社會及管治（ESG）考量納入業務和日常營運中，訂立社會共融、促進發展及機遇，以及減少溫室氣體排放三大目標。港鐵公司總經理-環境及社會責任黃嘉盈（Olivia）指，為加強同事與社區聯繫及對社會共融的理解，港鐵今年9月首次舉辦「社會共融週」，與多間社會企業及非牟利機構舉辦包括共融音樂會、社企市集等一系列共融學習體驗，建立更關愛共融的企業文化；亦致力於在政策上消除歧視，「公司簽署了平等機會委員會的『種族多元共融僱主約章』，推動種族多元共融的工作間文化，另外，現時港鐵大約有3.7%員工是傷健人士，比例在過去幾年持續增加。」

港鐵又透過科技協助傷健人士發揮所長，最近邀請傷健人士擔任導賞員，遙控智能機械人在車站提供導賞服務，為他們實踐價值之餘，亦為乘客提供嶄新服務體驗；參與「《有能者•聘之約章》及共融機構嘉許計劃」，今年有8%暑期實習人員為少數族裔或傷健人士；又參加社聯第一屆少數族裔訓練生計劃，為少數族裔大學畢業生提供機會。

鐵路工作一向予人男性化印象，Olivia卻認為此現象正在改變，現時公司女性員工比例為22%；至於董事局女性成員比例達20%，期望2025年時比例會繼續提升至25%。公司內部亦設有「女性網絡」，為女性員工提供更全面的支援。港鐵去年在「性別平等」、「傷健平等共融」及「家庭崗位平等」多個範疇都獲發「平等機會僱主」獎項，足見在提倡多元共融方面的工作備受肯定。

在減少溫室氣體排放議題上，港鐵承諾為香港鐵路及物業業務制訂2030年科學基礎減排目標，並推動在2050年前達致碳中和的長期目標；透過更換空調冷卻裝置、引入再生能源、加強車站建築綠化等多方面的工作來實踐減排，並希望於2023年產生100萬千瓦時可再生能源。採用低碳環保設計的顯徑站，早前榮獲BREEAM In-Use「優秀」評級，成為亞洲首個獲英國建築研究院環境評估方法（BREEAM）認證的鐵路車站。

未來建造的新車站及物業發展方面，港鐵會將環保元素融入建築物及周邊地區，長遠目標是所有發展項目能夠獲得綠建環評的金級或以上認證。港鐵亦會繼續投放資源到ESG，設立相關內部基金，用作支持推動公司的環保目標。另外，亦預留超過3億元投資初創企業，與不同機構及院校合作，推動創新科技發展。

疫情期間，港鐵盡力履行企業社會責任，投入數十億元與香港市民共度時艱，包括車費優惠，又與多個慈善機構及非牟利團體合作支援弱勢社群，如透過MTR Mobile推出積分捐贈活動，支持慈善機構派發抗疫飯盒；讓食物援助機構在大窩口站安裝「速凍餐自助提取機」，方便有需要人士領取食物，「港鐵以香港為家，會繼續支援有需要人士，貢獻社區，為建設共融社會出一分力。」