專家料放寬海外抵港檢測無大風險　議員憂吸引力有限

港府宣布減少海外或台灣入境人士的核酸檢測要求，除抵港時「第0日」於機場首次核酸檢測外，再於抵港做一次核酸檢測便符合要求，而首7天每日快測則維持不變。呼吸系統專科醫生梁子超今早(18日)在電台節目表示，變種新冠是本地主流病毒株，入境人士在機場做核酸檢測，可協助政府監察有沒有新變種，輸入個案在整體個案約佔8%，當中機場檢測找出的個案只佔3%，他認為以快速抗原測試代替，對社區造成的風險有限。

梁子超又提到，過去一周本港疫情明顯逆轉，本地個案增加約29%，XBB和BQ變種個案更倍增，導致整體確診數字出現反彈。參考海外的情況，他認為香港已有群體免疫，相信疫情不會「海嘯式」爆發，認為只要做好醫院高危人士分流及使用口服藥，穩守醫療系統，毋須再收緊社交距離措施。

同場的旅遊界議員姚柏良認為，海外入境核酸檢測減至兩次，對觀光及商務旅客是放寬的訊息，惟吸引力仍然有限，現時出入境主要以本地人為主，相關措施便利本港居民多於旅客。他希望港府完善「團進團出」安排，容許隨團入境的旅客，只須在機場進行一次核酸檢測，其後以快速測試代替。