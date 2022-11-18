元朗建多層工廈整合棕地作業　商戶憂落成空白期無碇落腳

政府提出在洪水橋及元朗興建多層工業大廈，安置物流業等業界。議員劉國勳今早(18日)向傳媒表示，本次由中標者營運，3成樓面面積是政府自主安排分配，預計進行物流、汽車維修等。他指過往只有現金補償，現在多層工業大廈安置是「多個出路」，希望盡快推

對於本次5幅用地建工廈，劉國勳引述政府指明年招標，預計2027年完成。不過，他指未來4年有約400公頃棕地要收回，出現時間差之餘，作業者未必全數能夠到工業大廈工作，促政府協助覓地。他促政府正視2027年前的空窗期，指政府要幫忙尋找新的土地重新營運業務，更要主動介入，建議過渡期提供補助。他指本次計劃對於未來收地是僧多粥少，促盡快推出第二輪。此外，劉國勳指洪水橋附近有79公頃棕地，可用於安置現有作業。對於租金，他認為要設立公平透明的分配機制，讓作業者有均等機會承租。

有車房負責人陳鋆霖透過電台節目表示，車房位於屯門藍地，因應北部都會區的發展被收地興建公屋。政府2025年收地，惟多層工廈預料到2027年才落成，中間有兩年空白期，擔心實際落成時間較預計更長。他認為「無縫交接」是最好的方案，即使自己覓地重置，但屯門、洪水橋接近民居的地方都面臨收地，若距離民居太遠則可能影響客源，目前未有心儀選址，但預料不會搬入多層工廈。。