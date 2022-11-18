何栢良倡取消安心出行及黃碼安排　只需保留疫苗通行證

現時疫情平穩，日均有5,000至6,000宗新增確診個案。政府曾於疫情爆發初期，利用安心出行追蹤個案，以斬斷社區傳播鏈。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(18日)在電台節目上表示，現時本港每周新增近4萬宗染疫個案，而當局已無做個案追蹤工作，假如政府決定「抗疫不走回頭路」，相信即使冬季時個案攀升，也不會再重啟追蹤工作，認為可取消安心出行及「黃碼」安排，只保留疫苗通行證，讓市民進入要除口罩等高風險場所時，出示疫苗接種紀錄，可防止未打齊針的市民進入相關場所。

另外，港府在疫情復常階段「擠牙膏」式調整防疫措施，包括昨日(17日)公布將減少入境人士的核酸檢測次數。何栢良形容，以上安排僅為很小的優化，非放寬措施。若當局只把檢測次數拆細，每星期公布減少檢測數量，會令市民感混亂，建議政府與專家商討，直接取消入境的核酸檢測要求，只須在抵港後快測。何栢良續指，現時入境檢疫措施不夠精準，過去一個月本港的輸入個案中，大部分為港人，最多人曾赴泰國，其次是日本。若當局要採取精準措施，應該就有較多輸入確診個案的地區，採取相應措施。

至於疫苗接種方面，政府昨日表示，復必泰二價疫苗最快於月尾抵港。何認為市民不論是曾接種由中國研發的科興疫苗；或是由中國及德國合作的復必泰疫苗，如果要打第3或4針的加強劑，都應轉為打二價疫苗。他又提到，若二價疫苗採購數量足夠，更可讓已經打完上一針超過一段長時間的市民接種。