復必泰二價疫苗獲認可在港作緊急使用　料月底由德國運抵香港

政府又再谷針。政府今日(18日)公布，醫務衞生局局長認可復必泰二價疫苗在香港作緊急使用，根據藥廠提供的資料，首批供港復必泰原始株/Omicron變種株BA.4-5二價疫苗，預計可於本月底由德國運抵香港。政府接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，會盡快為市民提供有關疫苗，詳情稍後公布。

醫務衞生局表示，政府將按衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，聯同行政長官專家顧問團早前的建議，安排相關二價疫苗按現時的接種時間表，用作第4針疫苗的另一選擇，而現時提供的兩款疫苗，即科興及復必泰疫苗亦可繼續作第4劑之用。除了滿50歲人士應打第4針外，18至49歲人士經考慮對自身的風險和益處，例如有較高暴露風險或個人需要，亦可選擇打第4針。

根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第599K章)，醫務衞生局局長可在參考新冠疫苗顧問專家委員會的意見後，認可符合安全、效能及質素要求的新冠疫苗在香港於緊急情況下作指明目的，基本上指由政府推行的新冠疫苗接種計劃。專家委員會已向局長提交建議，認為在現時的疫情下，認可使用復必泰二價疫苗作為加強劑，對於預防新冠肺炎的效益大於風險。局長已行使《規例》第3條所賦予的權力，認可該二價疫苗在香港作指明目的。為確保有關疫苗持續安全、有效及具品質保證，局長對上述認可附加條件，包括要求申請人繼續提交該疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。