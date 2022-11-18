醫療人才流失嚴重　議員斥改善基層醫療須先堵「漏」

公立醫院人手一直緊張，加上近年香港醫護人才流失，使公營醫療壓力大增。立法會今續討論《2022年施政報告議案辯論》，在醫療方面，議員指要完善基層醫療、建立社區醫療網絡，亦有議員強調要改善香港牙科醫療服務，以及將醫護人員綁定在公營醫療服務上。

醫療衞生界議員林哲玄表示，政府應在完善基層醫療上下工夫，如建立一個完整的社區醫療網絡，當中可以看到地區醫護資料，而衞生專業人員互相合作，對上亦可以對接公立醫院，減少疾病發生，做到「病從淺中醫」。地區康健中心方面，他認為中心需作為病人個案經理，做好社區做康復治療。林批評香港牙科服務落後，因1991年衛生發展諮詢委員會牙科小組的報告已經30年，而關愛基金長者牙科服務只能讓長者在75歲之前配一次假牙，導致有些長者要等「爛多啲牙」才去處理。

議員楊永杰指公立醫院醫護人手流失率「血流成河」，因此支持醫護人員綁定公營醫療服務一定年期，但指政府亦要改善工作環境，長遠也要興建牙科醫院。林哲玄在會後表示，他早前進行問卷訪問醫護人員離開公立醫院誘因，包括尋找生活和工作比較平衡、收入較高、可為每位病人提供更佳治療、脫離官僚和人事關係的糾纏等，亦認為政府應增聘前線人手、設立有效下情上達的溝通機制、增加員工福利、加強管理層能力、改善超時津貼。文件中，有60%的醫生不贊成醫護綁定公立醫院，而護士則有43%。