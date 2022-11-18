前年尖沙咀黑幫血戰釀命案　35歲男子涉謀殺還押候訊

2020年10月6日，兩班分屬不同黑幫的成員，在尖沙咀1間酒吧消遣時，疑因肢體碰撞爆發衝突，結果演變成30名黑漢互相毆鬥，造成4名男子受傷，其中1名姓麥(36歲)男子送院後不治。警方把案件列作「謀殺」及「傷人」案，交由西九龍總區重案組跟進。於本周三(16日)，警方再拘捕多1名35歲涉案男子，他被落案起訴1項謀殺罪。案件今早(18日)在九龍城裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯。裁判官崔美霞應控方要求，將案押後至2023年1月13日，以待警方進一步調查，期間被告須還押懲教署看管。

報稱無業的35歲男被告許有謙，今天沒有保釋申請，並放棄8天保釋覆核權利。控罪指他於2020年10月6日，在香港九龍尖沙咀柯士甸道136至138號號金門商業大廈1樓「N1」酒吧內連同其他人士謀殺男子麥志健。

翻查資料，自前年10月至去年11月期間，警方已就該宗案件先後拘捕11男1女(23至54歲)。當中7名男子(23至42歲)各被控告1項「謀殺」罪、1項「襲擊致造成身體傷害」罪及兩項「傷人」罪，案件將於明年1月30日在東區法院再次提堂；其餘4男1女(27至54歲)經調查後已獲無條件釋放。

案件編號：KCCC 2912/2022