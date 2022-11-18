立會候選人曾錦榮涉騙選舉開支　控方改控罪12.30再訊

廉政公署早前落案起訴2020年立法會換屆選舉社會福利界候選人曾錦榮，曾被指向選舉事務處提交虛假選舉申報書，及企圖欺詐選舉開支，控告他1項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為及1項企圖欺詐罪。案件今天（23日）在東區裁判法院再提訊，控方修訂控罪詳情，被告暫時毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。案件押後12月30日再訊。

被告曾錦榮（28歲）、報稱前屯門區區議員。控方今呈上經修訂控罪，指被告於2020年9月29日，在2020年立法會換屆選舉中作出舞弊行為，即在根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性的陳述；及於同日藉作欺騙，即向選舉事務處虛假地表示曾在2020年立法會換屆選舉（社會福利界）中招致選舉開支，即於同年7月29日至9月28日僱用徐嘉俊及另2人為選舉助理而支付2.4萬港元，企圖詐騙而誘使選舉事務處支付2.4萬港元的津貼，而導致被告獲益，或選舉事務處蒙受不利。

案件編號：ESCC 1876/2022