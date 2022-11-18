團體辦最佳公廁選舉　4成公廁不達標　促改善清潔工待遇

為響應聯合國訂立的世界廁所日，香港廁所協會今日(18日)公布「2022香港最佳公廁選舉」結果。獲選公廁的質素是根據協會的「香港公廁設計及管理指引」，以6大元素評核，分別為舒適度、易達性、安全性、衞生、管理及維修及教育。協會於全港18區400多個公廁作實地調查，結果反映公廁整體表現尚可，6成公廁質素不錯；餘下4成則有待改善。不過，協會指出香港公廁管理制度存在不少問題，包括對清潔員工保障不足，促請政府正視並認真處理。

是次選舉的金獎為山頂凌霄閣公廁，協會認為該公廁衞生環境非常良好，小童坐廁等設施一應俱全，設計上更以香港景色作牆身瓷磚，十分獨特。至於「最佳運輸系統獎」則由港鐵尖沙咀站取得，該廁所門外有顯示屏實時顯示可用廁格數目及空氣質素，也設有空氣淨化系統和育嬰室。「商場最貼心廁所獎」由YOHO MALL形點取得，光線充足、環境優良，亦有良好管理，定時有人員清潔。而「最佳設計理念公廁」為土瓜灣馬頭角道公廁，「最佳古蹟廁所獎」為磅巷公廁及浴室，「最佳清潔員工獎」則由荃灣多層停車場公廁奪得。

惟協會強調，不是每個公廁表現理想，本港仍有不少急待改善的公廁。這些公廁普遍衞生情況差劣、廁格堵塞、臭氣熏天，即使人有三急亦過門不敢入。協會亦批評郊野公園的流動公廁衞生差劣問題，多年以來仍未有改善，包括設備失靈、缺乏打理、臭氣熏天，令人作嘔，促請政府馬上跟進此問題。另外，協會主席蘇金標指出，清潔工的工作環境是影響公廁質素的一大要因。現時公廁管理的投標制度下價低者得，使清潔員工薪金低，工時長，普遍每日開工達10小時以上，從而影響工作表現以及公廁質素，故他呼籲政府設法改善員工待遇福利。前主席徐靖世則認為，康文署和漁護署管理的公廁表現長期欠佳且無進步，質疑有關部門缺乏盡責的態度，令公廁環境惡劣問題長期得不到妥善解決。