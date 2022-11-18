3年前長青隧道奪命車禍　死者家屬向肇事司機索償

2019年11月青衣長青隧道管道口發生奪命車禍。1輛乘載着4名男女的私家車，凌晨時分在長青隧道管道口失事，連環撞石壆及欄杆後猛撼管道牆壁，車輛頓成廢鐵，車上各人被困須由消防救出。意外中，除男司機無恙外，2女1男乘客均浴血受傷，其中21歲女乘客陷昏迷，送院後傷重不治。時隔近3年，女死者的家屬於昨日（17日）入稟高等法院，代死者向涉事男司機索償，不過入稟狀並沒有透露具體索償金額。

原告是死者嚴妍、及其家屬嚴平及郭穎堅（均譯音），被告則是肇事司機鄭開旻。據入稟狀指，死者於2019年11月26日，在青衣長青隧道1宗意外中喪失。原告認為死者的身亡因被告疏忽駕駛私家車導致，因此要求被告作出賠償。

據資料顯示，當日凌晨4時許，被告駕駛1輛白色私家車，載着21歲的死者及另外1男1女，沿長青隧道往屯門方向行駛，並於隧道口時失控，撞向欄杆及路中石壆後，繼而衝前50米越過對面行車線，車尾猛撼撞管道牆壁後停下，車尾嚴重損毀如廢鐵，車牌飛脫，汽車組件及雜物散落路面。車上4人被困，最終要由到場的消防員及救護員接報趕至，先後將4人救出，惟死者身體多處受傷，送院後傷重不治。

案件編號：HCPI 292/2022