世盃掀監獄賭風　口罩藏波纜兼改成賭具　懲教署打擊歪風

4年一度的世界盃將於周日揭幕，除賭波集團覬覦龐大賭收外，連監獄內的不法分子也不例外。懲教署為防止賭風在監獄內蔓延，早於4個月前已作出部署及打擊，期內搗破60宗與賭博相關案件，其中4成涉及賭波，賭款介乎幾十至3,000港元，署方表示不法分子製造的賭具及收藏方法愈趨簡單及蠱惑，在世界盃賽事期間，將繼續嚴厲及全方位打擊賭風。

總懲教主任（審核及保安）陳少烽表示，在今年7至10月間，署方共偵破60宗賭博案件，當中23宗，即約4成與足球有關，暫時與去年歐國盃期間的58宗相若，而不法分子所製造的賭具亦變得簡單及緊貼疫情，如以火柴盒製牌九、驅蚊貼包裝紙製麻雀及撕下口罩的鐵線位置製成條狀紙牌等，以魚目混珠方式，隱藏違禁品；而收藏方法同樣蠱惑，如利用包裝濕紙巾及口罩內藏波纜，圖避過人員搜查，署方更發現有外間寄來的信件隱藏賭波訊息，如賽事日期、賭注及球隊名等，他承認增加了執法難度，所以職員經常要與不法分子鬥智鬥力。

懲教事務監督（審核及保安）黃栢穎表示，院所向來趁有大型賽事進行打擊賭博，透過保安監察系統及情報網絡，以及針對特定目標人物及物件，當時機成熟主動出擊，在過去4個月的搜查行動中，發現賭款由幾十至3,000港元不等，囚犯會以其他物品代替現金作賭款。署方將於世界盃賽事期間，繼續打擊賭博行為，包括增加夜間及跨院所的突擊檢查，他又指，世界盃會刺激院內向來不參與賭博的人加入，賭風會衍生其他問題，如追債及打鬥等，影響院方管理，他強調，署方對賭博活動絕不姑息。