「傑斯」尹耀昇刑滿出獄　自稱無意離港

54歲網台節目主持人「傑斯」尹耀昇，因在2年前在節目中，發表煽動性言論及處理逾1,032萬港元的犯罪得益被判入獄32個月。尹耀昇刑滿出獄，今早(18日)約9時許步出壁屋監獄，期間有多名親友到場迎接。他與家人擁抱後，曾向現場傳媒透露無意離開香港。不過，由於法官下令充公約487萬港元犯罪得益，限他於6個月內交款，否則有機會要加監5年。

尹自2005年以來經營網上頻道「傑斯頻道」，並在其網站自製網上節目「不上頻道」，該頻道亦會被上載到YouTube供公眾免費觀看。2020年2月至11月期間，尹總共39次主持節目，每個節目平均吸引3萬多觀看次數。在他的節目中，他曾要求英、美等國制裁香港主要官員，並要向時任特首林鄭月娥施予「死全家族」程度之教訓，更形容中國共產黨是全世界最邪惡的極權獨裁國家，建議觀眾倣效烏克蘭反抗。

另外，尹又宣揚香港獨立，支持台灣自決，支持潛逃台灣的罪犯，更推動「35+初選」。就洗黑錢罪則涉及共8個戶口，包括2名被告的聯名帳戶。戶口自成立後便有原因不明的巨額提存及匯款紀錄，有關犯罪得益的價值約1,032萬港元。