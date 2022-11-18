涉戴震蛋緊貼少女臀部　事主承認不舉　稱被警羞辱非自願簽文件

一名醫生涉嫌在港鐵車廂內啟動放在自己陰莖附近的震蛋，並3次將其貼向一名少女的臀部。醫生否認非禮罪，案件今天（18日）在西九龍裁判法院續審，暫委裁判官王詠文裁定本案特別事項表證成立，被告出庭自辯，承認自己確實不舉，並呈上醫生證明，所以當警員出言羞辱他時，他感到特別受屈辱，想盡快離開警署才會簽署文件。而他戴震蛋是想醫治不舉。

29歲被告李永熙，報稱醫生，被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車其中一節車廂內猥褻侵犯女子X。被告就文件可否呈堂的特別事項作供時指，案發當晚約6時半，他在太子站月台等上車，突然有便衣警員大力捉他手腕作出拘捕，並説「嘩你咁大膽嘅，大庭廣眾掂個女仔」，當時月台上很多人，被告搖頭表示「無」。警員用手銬扣住被告右手手腕，大力按及拉扯被告的手，令他感到很痛，翌日手指更有麻痹感，連寫字都有影響。被告續指，警員在月台上取走他左邊褲袋的3部手機並將其關機，然後將他帶到太子站警務室。有警員恥笑他的下體，又問他是否不舉，被告庭上稱「作為男人，不舉係男人之恥，我的確有不舉，即係勃起功能障礙」，並呈上醫療證明，所以警員的說話令他特別感到羞辱。

被告指自己當時受了暴力對待、屈辱，又指警員「有啲氹」，對他説「合作可以早啲走，唔合作即係無悔意」，又指以其醫生背景可獲法庭輕判，頂多守行為或判社會服務令，結果令他在非自願情況下簽了文件，以求盡快離開警方看管。被告稱受屈辱感到壓力大，「留多1秒都接受唔到，人都癲」，他還趕着完成工作，要制訂新冠病人出院名單，以及怕父母擔心而趕回家，因他平時很有交帶，突然夜歸父母一定會很擔心。而被告事後發現，父母的確打了過百個電話給他。

案件編號：WKCC 1235/2022