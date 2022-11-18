政府目標10年內劣質劏房走向末路　簡約公屋選址詳細明年公布

立法會一連三日討論《施政報告》致謝議案。房屋局局長何永賢表示，政府關心劏房問題，政府在全力興建傳統公屋之外，也有約3萬個「簡約公屋」單位，同時繼續推展興建中約2萬個過渡性房屋單位。她相信多管齊下，會改變「劏房」租務市場的生態，相信10年內一些環境惡劣而又收取高昂租金的劣質劏房是生存不了的。

何永賢表示，正考慮在6幅土地興建「簡約公屋」，預計明年第1季可公布詳情，政府會主動招聘營運機構，不一定是非牟利機構，可以是有經驗的管理機構，或者由兩者共同合作。對於政府將公布「公屋綜合輪候時間指數」，被指混淆視聽，玩弄數字，何永賢對此表示否認，強調當局會公開透明，同時公布傳統公屋和「簡約公屋」的輪候時間。

發展局局長甯漢豪則反駁「公私營合作」是利益輸送的說法，指政府著眼點是項目對社會有益處、以及是否按規矩進行等，政府要做到公開及公平，將「高效市場」和「有為政府」結合起來。又指有信心達到未來十年「熟地」供應3,280公頃的目標，政府要奪回土地供應主導權，不代表不需要私人市場力量，發展商在土地開發上有一定角色，重要的是審批條件始終由政府釐定，大型土地發展項目亦會由政府主導。

至於綠化地發展，她就指善用綠化地不一定是大規模建屋，例如南大嶼1000多公頃的綠化地，相信部分可用作支持生態旅遊和文化旅遊。對於涉及將軍澳137區發展的近岸填海引起地區關注，甯漢豪表示，政府還未完成研究，年底完成後會進行公眾諮詢，當局已備悉居民意見。