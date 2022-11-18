獅子座流星雨今迎高峰　建議觀測時段明晨零時至兩時

繼獵戶座流星雨、「血月」月全食及「月掩天王星」後，本港11月至12月均有天文異象接踵而來。根據香港太空館資料，獅子座流星雨目前正值活躍期，直至本月月底，當中今日(18日)正是高峰期，建議觀測時段為明日(19日)午夜12時至凌晨2時。而隨着獅子座流星雨完結，雙子座流星雨將會於下月接力上演。

獅子座流星雨來自坦普爾-塔特爾彗星(55P/Tempel-Tuttle)遺留在軌道上的塵埃，當地球穿越其軌道時，大量碎屑進入大氣層燃燒，便形成著名的獅子座流星雨。該彗星每隔33年繞行太陽一圈，預料接下將於2031及2064年回歸，但天文學家預測要在2099年，才有望再度出現每小時數千顆的流星暴。

此外，獅子座流星的特色是亮度高，常殘留尾痕，居所有流星雨之冠，所以雖然今年不會有數千顆的流星暴，但入夜後仍值得期待。就在本周一(14日)，本港亦有市民在社交平台貼文，分享其駕車期間目睹明亮的流星雨劃過夜空，吸引不少天文愛好者留言了解。

在獅子座流星雨之後，本港又會迎接雙子座流星雨的到來，其活躍期由12月4日至12月17日，高峰期在12月14日晚上9時，預料屆時每小時有150粒流星掠過，太空館建議觀測時段為當日晚上7時半至11時。惟館方指，獅子座及雙子座流星雨在本港觀測條件會較差，有機會未能見證流星雨的出現，市民最好去遠離光害污染、到較暗的地方觀賞。