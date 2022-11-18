致電滋擾法官及其妻　自閉青年認藐視法庭　獲撤不斷打電話罪

患自閉症青年2年前在網上發現他認為是「藍絲」的法官及其妻子的電話號碼，8次致電滋擾對方。他早前在高院承認藐視法庭，違反禁止向司法人員「起底」的法庭判令，被判囚14天、緩刑1年。他因同一事件，另被控「不斷打電話」罪，案件今（18日）午在東區裁判法院提訊，控方申請撤回控罪。而辯方則沒有提出訟費申請。

被告陳寶康（19歲）被控於2020年12月6日，不斷打電話往X，旨在對X造成煩擾、不便或產生不必要的憂慮。據悉因被告在高院已承認藐視法庭，故控方今撤銷本案控罪。

據被告早前在高院承認的藐視法庭案案情，他在2020年12月6日傍晚，於9分鐘內打出8個滋擾電話，其中2個打給1名獲法庭頒令保密其身份的法官，另外6個打給該法官的妻子。涉事法官並沒有接聽上述2個電話，其妻則接了其中3個電話。被告於每次接通電話後均默不作聲。警方接報後於2021年3月5日拘捕被告，被告承認打出涉案電話，並表示「我都係一時貪玩，先至玩個法官同佢老婆個電話，無下次啦」。他又解釋，因覺得那名法官是「藍絲」偏幫政府，才打電話給對方。

案件編號：ESCC 1157/2021