超速追車時撞飛過路人　警長否認危駕受審

便衣警車跟蹤1輛疑用於販毒的的士時，疑在觀塘鯉魚門道超速行駛，並在駛至一個行人過路處時撞飛1名女途人。肇事警長否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，今日（18日）在觀塘裁判法院受審。控方表示，即使《警方通例》授權警員執勤時可以超速駕駛，但由於會影響公眾安全，故視之為使用武力，須受到相關原則的約束。被告同意授權超速的情況是追捕涉及嚴重暴力或危駕的疑犯，而不是跟蹤疑犯。案件將於下周三（23日）裁決。

33歲被告林浩，現職警長，被控於2021年11月29日，在觀塘鯉魚門道與高超道交界，在由交通燈控制的行人過路處危險駕駛一輛私家車，引致張姓女子身體受嚴重傷害。同意事實指，女事主被撞後，出現視覺受損及盆骨骨折等傷勢。由於女事主對於事故已失去記憶，故交由其男朋友在庭上說出經過。事主男友表示，當晚他心急過馬路而與女事主衝紅燈，1至2秒後肇事警車突然駛到身旁，他駐足不敢亂動，警車轉入左線避他時，撞到女事主。

政府化驗師梁仲榮評估是次車禍後，表示當警車駛到該行人過路處時，交通燈已經轉為黃色。案發時警車的車速至少有每小時85公里，如果被告駕駛沒有超出該路段的最高限制，便能夠在撞到傷者前成功煞停汽車。裁判官裁定表證成立後，被告選擇作供。他供稱隸屬觀塘警區的特別職務隊，案發當晚他正執行反賭博行動，期間改變任務為追蹤一輛的士。他不認為當時其駕駛行為會危害其他道路使用者，而當見到轉黃燈及有行人過路時，他已減速。他不同意超速駕駛是出於個人意願及與職務無關。

案件編號：KTCC 791/2022