搗破5宗「猜猜我是誰」騙案　拘6男女涉款29萬元

西區1名69歲婦人於周三(16日)報案，指收到假冒兒子的騙徒來電，訛稱他捲入刑事案被警方扣留，急需5萬港元保釋金。由於婆婆曾收到防騙宣傳資訊，通知家人從而揭發騙案。西區警區警員進行埋伏，成功拘捕2名擬接收騙款的男子。

同日另一名85歲老婦也收到類似來電，被騙徒索取3.5萬港元保釋金，她不虞有詐往住所屋苑附近交錢，保安見她有異，經了解後懷疑她被騙報警。西區警區聯同將軍澳警區警員，於案發3小時內在將軍澳區拘捕2名騙徒，在其中1人身上搜出6萬港元騙款。經調查後，發現2人與另外2宗發生於將軍澳寶明苑和寶林邨的同類騙案有關，2名事主分別損失5萬港元和6萬港元。

此外，昨日(17日)1名83歲老婦，同樣被騙徒要求代交10萬港元保釋金，她到香港仔一間銀行提款時，被銀行職員識破報警。西區警區警員又展開埋伏，拘捕前來收取騙款的2名男女。

警方表示，5男1女疑犯分別報稱廚師、倉務員或無業，男疑犯介乎20至32歲，女疑犯則17歲。其中4名疑犯已被暫控「企圖欺詐」和「欺詐」罪名，其餘2人仍被扣查，警方不排除6人因「搵快錢」被詐騙集團招攬犯案。