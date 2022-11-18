圖破壞輕鐵站　3男子不服判囚18個月　上訴庭裁維持原判

警方於2019年9月5日在屯門截查一輛私家車，發現螺絲批、面罩等物品，事後警方更在該輛私家車的行車紀錄儀錄影片段內，揭發有3名男子曾討破壞輕鐵站的設施。3男經審訊後被裁定一項串謀刑事損壞罪成，全部判囚18個月。3人分別不服定罪及刑期提出上訴，質疑紀錄儀內的記憶卡有不連貫片段，有可能被竄改。上訴庭上月開庭審理後，今(18日)頒判詞駁回上訴，維持原判。判詞指，無任何證據顯示警員有誘因或技術竄改記憶卡內容，又指3人達成協議，互相配合，因此罪責相同，形容刑期合理，甚至可能偏輕。

3男上訴人依次為李鈞浩(24歲，眼鏡店店主)、張溱煒(24歲，網球教練)、李懷恩(23歲，市場行政人員)，3人同就定罪提上訴，其中張另就判刑上訴。控方案情指，警員在屯門截停載有3名男被告的私家車，其後檢取了車內行車紀錄儀，當中錄下了他們的對話，包括他們商討如何破壞輕鐵站等。上訴方指，行車紀錄儀記憶卡有13秒非連貫片段，而從涉案汽車抵達警署，到警員檢取記憶卡之間有12小時，質疑任何取得車匙的人都可以干擾。上訴方質疑，原審法官錯誤排除記憶卡被干擾的可能，及錯誤裁定它可被呈堂。

上訴庭指，截停汽車的警員是軍裝警，其中一人是輔警，要指他們有誘因、時間、空間及所需技術及設備竄改記憶卡，無疑是臆測。由於紀錄儀有循環錄影功能，為非連貫片段提供了「起碼看來合理的人在可能成因」。紀錄儀顯示，3名上訴人不斷反覆斟酌是否立即或在更夜深的時分進行破壞，及相關逃離路線等。3人明顯已達成協議，打算付諸實行，原審法官裁定記憶卡可以呈堂是有證據支持，故駁回3人的定罪上訴。至於第2上訴人的刑期上訴方面，上訴庭指，本案發生在公共秩序嚴重失序期間，被告行為可能引致倣效，而被壞集體運輸系統就更為惡劣。考慮到被告計劃周詳，原審法官判刑絕不為過，甚至可能偏輕，故亦駁回他的刑期上訴。

案件編號：CACC31/2022