3成業主未為劏房租管新約打釐印　組織倡設立起始租金堵塞漏洞

有組織今日(18日)公布調查數據，發現劏房租管條例實施快近一年，仍有大量住戶不受新例保障，逾30%業主未有為劏房租管實施後的新簽租約打釐印，租約更違反條例內多項規定，如沒有按法例訂明租期、優先續租權及加租幅度。組織建議，應加強差估署主動檢控及巡查能力，並設立「起始租金」，以堵塞「空窗期」漏洞。

劏房租管條例在今年1月實施，全港關注劏房平台於7月至9月期間，以網上問卷調查形式收集意見，共獲472份有效問卷，受訪對象涵蓋本港11個社區。調查發現，條例實施逾半年，惟執行情況欠佳，劏房街坊普遍未能受惠條例保障，違規情況更屢見不鮮。92位簽訂新約的受訪者中，分別有14.1%及72.8%表示業主沒有及不知道業主有否向差估署提交租賃通知書。

調查又發現，只以口頭形式，即沒有提供書面租約，便與業主達成租約協議的受訪者中，分別有78.7%表示不知道起租或完租日期，更有71.3%受訪者表示不知道具體租約條款，沒有「白紙黑字」的書面租約。組織認為，一旦租客、業主任何一方對租約內容有異議，由於雙方沒有清晰界定責任和權益，要解決糾紛時便存在有不少困難，租客權利不受保障。

組織建議，政府應落實檢討「劏房」租管時間表，並設立「起始租金」，以堵塞「空窗期」漏洞，包括可按現時差餉物業估價署的單位租值150%，訂為出租劏房單位的起始租金標準，在當局掌握全港更多租金數據後，有助清晰判斷訂立標準，確保租戶可負擔較為合理的租金。至於在巡查上，則建議差估署可翻查該劏房單位是否已提交租賃通知書的記錄，以加快判斷該業主是否違法，並作出即時跟進及執法。