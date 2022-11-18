政Whats噏：嫌「搶人才」粗俗　謝偉俊：社會領袖應審慎用字

雖則話中港融合，但遣詞用字方面，港人仍然唔習慣內地嗰一套。立法會今早(18日)繼續辯論施政報告致謝動議，期間議員謝偉俊(Paul)批評報告內某啲字眼粗俗，同香港呢個嘅儒雅嘅社會格格不入；佢又強調必需保留一國兩制嘅價值觀，否則樣樣嘢都跟風，香港就好似內地二、三線城市咁㗎喇。

令到阿Paul觸動神經嘅字眼，主要係「搶人才」三字。佢話明白政府用字通俗，目的係令人容易明白。然而一個優質嘅社會，領袖或管理層選用字眼好重要。今次《施政報告》採用「搶人才」呢個字吓吓話搶呀、打呀咁，同內地一啲文化水平較低嘅地方有乜嘢分別？阿Paul話同內地合作固然重要，但唔需要犧牲香港呢個儒雅社會，對於官方行文竟如此粗俗同地痞化，佢真係好有意見，呼籲政府要正視問題。

之不過，阿Paul並唔抗拒「清零」呢個內地字眼。就現時政府仲係使錢多、搵錢少，佢話希望儲備唔好咁快「清零」，又質問大型基建依家係乜嘢景況？高鐵係咪養老鼠？阿Paul話洗濕咗頭嘅大型基建，就要諗辦法點樣減少損失、點樣「廢物」利用。講起三隧分流，阿Paul話政府應考慮下本少利大嘅措施，例如即刻實施三隧零收費，市民一定會記得。

議員陳曼琪就比較關注婦女事務。佢話《施政報告》提出成立「婦女自強基金」，未來3年由400萬增至1000萬元。不過，佢引述今年7月統計數字，2021年女性佔香港整體人口逾403萬人，換言之，即使將來「婦女自強基金」撥款金額提高，每位婦女每年平均只分得2.5元，區區之數可以做乜嘢呢? 佢話連鍾意食嘅菠蘿包都買唔到啊！

至於早前確診嘅議員林琳，一俟痊愈就到立法會把握發言機會。雖然每位議員有15分鐘時間發言，但佢10分鐘就講完嘞，莫非長話短說嘅技巧再上層樓？之後佢喺社交平台解釋，話因為發言之時好想咳，要忍住，惟有快手講完喇！