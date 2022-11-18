涉假單申領工程費被廉署起訴　大廈法團委員准保釋下周一應訊

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一幢私人住宅大廈一名時任業主立案法團(法團)委員涉嫌使用虛假現金單據，向法團申領工程費用。該時任法團委員昨日(17日)被廉署落案起訴。他已獲准保釋，下周一(21日)在西九龍裁判法院答辯。

被告為49歲的黃叔榮，為昌遠大廈時任法團委員，被控4項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條。案情指，昌遠大廈是一幢私人住宅大廈，其法團於2019年初委託被告向承辦商就更換4道防火門索取報價。被告當時是法團委員，他建議法團以1.2萬港元委託其友人維修該4道門。法團同意並把維修工程外判予被告。工程完成後，法團要求被告提供經他核實的相關現金單據，以支付工程費用。

被告涉嫌於2019年3月至2020年7月期間，使用4張看來由3間建築物料供應商發出的虛假現金單據，誘使法團接受它們為真文書，涉款逾1萬港元。廉署接獲投訴並展開調查，該4張現金單據的內容被指曾被修改並載有虛假資料。假如法團知道現金單據內容虛假，不會支付有關費用。