信諾環球被控違私隱例　前私隱專員辭任辯方律師

個人資料私隱專員公署先前接到投訴，指有保險公司涉嫌在未經市民的同意下，將其個人資料用於直接促銷，事後個案轉介予警方作檢控。由於被告聘請前個人資料私隱專員黃繼兒作法律代表，律政司以黃在任期間曾接觸該宗投訴個案為由，向法庭申請禁止黃代表被告。案件今天（18日）於觀塘裁判法院再訊，裁判官表示黃以身體問題為由，已經請辭及不再代表被告，故毋須再處理律政司的申請。案件現排期於明年3月6日開審，預期審期為2天。

本案被告為信諾環球保險有限公司，被票控「無同意下將個人資料用於直接促銷」罪。該項傳票控罪指，被告於2019年12月4日至2020年4月17日，使用個人資料直接銷售特別產品及服務，但已在同意之範圍外。被告先前由大律師黃繼兒作為法律代表，今日已改由另一名大律師李澍桓代表。辯方指黃已經不再代表被告，故形容「黃可否擔任被告的法律代表」一事已成學術性議題，認為裁判官毋須再處理有關申請。控方則指，案件離預計開審日子有一段距離，為免日後情況有變，認為法庭應就申請作出裁決。最終裁判官沒有就該申請作出裁決。

案件編號：KTS 25173/2021