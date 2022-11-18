小一自行收生名單下周一出爐　逾半屬世襲生

全港各官立及資助小學將於下周一(21日)，公布有關明年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單，而今年有約2.17萬名兒童獲派此類學位，其中有逾半兒童屬兄/姊在該校就讀、或父/母在該校任職類別，即俗稱的「世襲生」。教育局提醒，所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，需於下周一上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果，鑑於新冠疫情，家長如未能親身前往所申請的小學，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。獲得自行分配學位的兒童，其家長需於下周三(23日)或周四(24日)學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續。局方提醒，如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，否則將被視作放棄該學位論。

全港官立及資助小學的2023年9月入讀小一學校自行分配學位錄取名單終於下周一出爐。教育局表示，有43,755名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有21,724萬名兒童獲派此類學位，其中「世襲生」類別的兒童共有11,790萬人，餘下9,934人則屬按「計分辦法準則」分配類別。另外，除獲豁免人士或學生以學生身份參加學校安排的活動，例如入學面試外，所有5歲或以上的訪客，均須出示疫苗接種紀錄並使用安心出行，才會獲准進入學校。任何屬於「紅、黃碼」人士均不能以訪客身份進入學校。

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的50%，餘下50%的學額將留待稍後統一派位階段時分派。教育局又稱，將於於明年1月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於明年2月4日或5日前往指定的統一派位中心辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在明年2月5日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，便需要前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於明年6月為申請兒童另行安排小一學位。

此外，為配合「智慧政府」策略，教育局明年起分階段將小一入學申請電子化，當局鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，使用更方便快捷的服務。已於「小一入學申請表」提供電郵地址，並以「智方便+」啟動小一入學電子平台的家長，可透過該電子平台辦理選校手續及查閱統一派位結果，詳情將於稍後公布。