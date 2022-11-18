今增8008宗確診　輸入佔507宗　多8患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(18日)本港新增8,008宗確診個案，包括7,501宗本地個案，以及507宗輸入個案。醫管局則新增8宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,364名新冠死者。另外，變種株個案方面，新增1宗XBB輸入及6宗BQ.1.1本地亞系個案。

衞生防護中心表示，一直透過基因分析，密切監察個案涉及變種株的情況。截至今晨，本港的輸入個案累計發現222宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7，以及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案亦累計發現47宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及61宗BQ.1.1亞系個案。而BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案，衞生署於本月9日至15日收到的本地樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0%及83%。

院舍方面，新增14間院舍出現個案；涉及11間安老院舍及3間殘疾院舍，共有19名院友及2名職員染疫，故有66名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有580間學校呈報共893宗個案，涉及754名學生及139名職員；有4間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。