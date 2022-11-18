團隊研廚餘轉化系統　全面再生轉廢為能

本港的廚餘回收無論在收集途徑、氣味處理及回收分類都面對重重難關。在「城市創科大挑戰」公開組榮獲(環境的可持續發展)冠軍的聯誼國際(AEL)，就研發出廚餘全面轉化系統「廚餘再生俠」，將廚餘回收從運輸、分類、除臭及轉化四大範疇提升效率。團隊研發的廚餘機每日可轉化高達2噸廚餘，冀能引進全港屋苑，甚至在大型展覽中回收廚餘，透過擴散模式逐漸增加回收點，期望將來達至真正源頭減廢，將全港每日生產的廚餘轉廢為能。這個創意方案於創新科技署主辦、香港科技園公司合辦的「城市創科大挑戰」榮獲公開組(環境的可持續發展)冠軍。

現時本港每日有約3600噸廚餘棄置堆填區，佔了本港都市固體廢物超過三分之一，這些廚餘的體積相當於100輛雙層巴士。與固體垃圾不同，廚餘不但佔用堆填區空間，而且更會產生沼氣，其排放出來的溫室氣體，較二氧化碳對生態的影響超過20倍。

AEL研發經理宦文傑(Mickey)指，現時一般廚餘回收面對很多困難，其中一項是運輸成本問題。「廚餘再生俠」通過機械和生物作用的結合，可以將97%的有機物從源頭提取成漿液，也就是可將固體轉為液體，而過程中會通過除臭機，消除大部分氣味，再經由吸缸車將漿液運送至政府的中央設施回收，「一般廚餘回收要用高身垃圾桶，一部密斗貨車運載量有限，運輸成本會很高，變成漿液可以降低95%物流成本！」

一般而言，廚餘會夾雜了餐具或膠袋等雜物，令回收上出現困難。「廚餘再生俠」就無需特別仔細的廚餘分類，即使有夾雜膠刀等非有機物，系統都可將之分解，不會影響整個轉化過程，加上廚餘機體積細小，僅佔用兩個私家車停車位，一般屋苑都適用，「到時住戶可以將家居廚餘直接倒入機，好似回收膠樽那麼簡單。」

Mickey又指，每部機一般可以處理500公斤廚餘，最大容量可達2噸，而系統透過兩邊式發酵，將廚餘轉化成生物柴油及動物飼料等，能夠真正做到化廢為能。未來目標是以擴散式逐步增加回收點，除了在屋苑擺放固定的回收機外，公司亦開發了一款流動回收機，可以因應場地需要，如工展會及美食展等大型展覽，隨時運到現場收集廚餘。客戶在營運上想「試機」，亦可以預約使用該流動回收機，而事實上該系統由2020年起已在中文大學運作，至今已處理超過100噸廚餘。