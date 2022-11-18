屯門墮電騙服藥尋死九旬婦 延醫至今晨不治
2022年11月18日 17:04
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屯門一名姓冼(90歲)老婦，本月11日晚上7時許，被發現在兆安苑定禧閣寓所內服藥尋短昏迷，由救護車送往屯門醫院救治。延至今晨(18日)8時02分，冼婦證實不治。據悉，冼婆婆早前疑曾墮電騙陷阱，被騙去約40萬港元老本，其後連日悶悶不樂，不排除因此服藥輕生。
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原文網址：屯門九旬嫗曾遇電騙痛失40萬元 住所仰藥昏迷 | on.cc東網 | 港澳 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20221112/bkn-20221112002009689-1112_00822_001.html