屯門墮電騙服藥尋死九旬婦　延醫至今晨不治

屯門一名姓冼(90歲)老婦，本月11日晚上7時許，被發現在兆安苑定禧閣寓所內服藥尋短昏迷，由救護車送往屯門醫院救治。延至今晨(18日)8時02分，冼婦證實不治。據悉，冼婆婆早前疑曾墮電騙陷阱，被騙去約40萬港元老本，其後連日悶悶不樂，不排除因此服藥輕生。

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