國泰10月載客量較疫前仍跌85%　全年業績料錄重大虧損

2022年首10個月，載客人次較去年同期增加166%，運力上升20.4%，而收入乘客千米數則上升167.8%。

國泰航空於10月份運載10.94萬公噸貨物，與2019年10月相比減少40.2%。月內的貨物收入噸千米數按年減少25%，與2019年10月相比減少36.2%。運載率下跌13.9個百分點至69%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少9.9%，與2019年10月相比減少37.2%。

2022年首10個月，載貨量較去年同期下跌11.1%，運力減少21.9%，而貨物收入噸千米數則下跌30.9%。

顧客及商務總裁林紹波預期，集團航空公司及附屬公司的下半年業績表現，會較上半年有顯著改善，然而整體2022全年業績仍將錄得虧損。另外，集團聯屬公司預期將錄得龐大虧損。整體而言，預期集團(包括旗下航空公司、附屬公司及聯屬公司)將於2022年度錄得重大虧損。