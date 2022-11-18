多56地點納強檢　紅磡半島豪庭1座及大埔悠然山莊10座上榜

再增56個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(19至20日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會於香港仔漁光村及樂富橫頭磡邨重開臨時流動採樣站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.沙田水泉澳邨映泉樓

2.柴灣佳翠苑耀翠閣

3.九龍灣麗晶花園10座

涉及多宗病例的地點如下：

1.上水天平邨天朗樓

2.秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

3.粉嶺欣盛苑欣麗閣

4.大埔大元邨泰樂樓C座

5.屯門良景邨良英樓

6.油塘高翔苑高靜閣

7.東涌映灣園映濤軒8座

8.鴨脷洲悅海華庭1座

9.將軍澳富寧花園5座

10.紅磡半島豪庭1座

11.大埔大元邨泰民樓

12.鑽石山宏景花園2座

13.橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

14.將軍澳彩明苑彩楊閣

15.堅尼地城加惠臺2座

16.鴨脷洲海怡半島御林居

17.馬鞍山錦泰苑錦蔚閣

18.灣仔禮頓道1至7號愉景樓

19.荔枝角美孚新邨4期百老匯街93-95號

20.長沙灣蘇屋邨茶花樓

21.屯門兆康苑兆平閣

22.大埔宏福苑宏仁閣

23.香港仔漁光邨海鷗樓

24.荃灣韻濤居B座

25.馬鞍山雅景臺2座

26.牛池灣曉暉花園3座

27.灣仔駱克道150至158號祥友大廈

28.大埔悠然山莊10座

29.沙田沙田圍路1至7號勵城花園

30.北角百福花園百喜閣

31.堅尼地城士美菲路45號聯德新樓

32.大埔太湖花園17座

33.屯門彩華花園C座

34.荔枝角美孚新邨3期百老匯街41至43號

35.荔枝角美孚新邨1期百老匯街18至20號

36.屯門青海圍2號萬寶大廈

37.香港仔香港仔中心港泰閣

38.青衣青怡花園3座

39.鰂魚涌康山花園6座

40.粉嶺牽晴間12座

41.鰂魚涌太古城東山閣

42.沙田御龍山1座

43.深水埗麗閣邨麗薇樓

44.荃灣荃景花園5座

45.青衣青怡花園6座

46.茶果嶺麗港城16座

47.橫頭磡富強苑富康閣

48.屯門屯門市廣場3座

49.粉嶺綠悠軒1座

50.掃管笏愛琴海岸3座

51.荃灣荃灣中心濟南樓

52.藍田滙景花園8座

53.葵涌浩景臺3座