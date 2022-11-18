團進團出安排即日實施　明起4天團僅須抵港做一次核酸

文化體育及旅遊局今日(18日)公布，為入境旅行團提供的針對性安排，即「團進團出」有關措施已於今日實施，，持有「黃碼」的入境旅行團旅客按行程進入特定餐飲處所用膳。另由明天(19日)起，從海外地區或台灣來港旅行團的旅客在香港逗留不多於4天(抵港當天為第零天)，只須在抵港當天進行一次核酸檢測，而行程期間仍須每天進行快測。

在針對性安排下，持牌旅行代理商須預先向香港旅議會提交申請，承諾嚴格遵守適用的防疫要求，以安排持有「黃碼」的入境旅行團旅客按行程進入特定餐飲處所用膳。而額外防疫要求主要包括向旅議會登記行程、隨團持牌導遊、接待的酒店/賓館等資料；要求隨團工作人員在接待入境旅行團之前及之後，進行額外的核酸檢測；以及安排旅客入住為「接受確診住客原址隔離的酒店和賓館名單」內的持牌酒店╱賓館。

至於在已登記的行程中，負責接待入境旅行團旅客的餐飲處所，須透過持牌旅行代理商向旅議會提交承諾書，承諾遵守適用的防疫要求，包括安排有密封間隔的獨立房間、「包場」或整個露天座位範圍予入境旅行團的旅客用膳，並須採取額外感染控制措施，例如旅客用餐後需徹底消毒房間方可接待其他客人等；不可同時容許隨團工作人員、餐飲處所員工或其他顧客於同一範圍用膳；安排負責招待入境旅行團用膳的餐飲場所員工進行額外的核酸檢測；不可在用膳期間於同一範圍內進行現場表演；以及配合旅議會及/或旅遊業監管局就接待入境旅行團的場地條件及安排進行查察工作等。

雖然「團進團出」今日實施，但於明天、後天(20日)從泰國來港的旅行團則未能受惠。接待兩團共60多人的吉安旅運有限公司，其董事總經理黃志偉向東網表示，當局除了要求他們預先申報旅行團所到的食肆外，亦需要提供食肆的平面圖、安排團客的座位詳情等，再等待有關部門審批，只有一兩日時間難以安排，亦相信餐廳未必能配合，不能「趕得切」安排食肆予泰國團客用膳，而他們將會回酒店房食飯，不會於車上食飯盒。黃又慨嘆，「團進團出」細節的公布「慢咗啲」，若早兩三天公布則有時間處理，滿足當局要求，期望下團能夠套用新安排。