11名假難民屯門做黑工　判監15至16個月

入境事務處今日表示，調查人員於本周一及周二(14及15日)進行的「突破行動」中，在屯門一間洗碗工場及一幢住宅大廈，先後拘捕了11名非法勞工，包括10名越南籍及1名印度籍人士，被控在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，或違反逗留期限留港接受僱傭工作等。案件昨日(17日)在沙田裁判法院開審，他們分別被判監禁15至16個月。

調查人員周一在洗碗工場拘捕8名非法勞工，包括2名越南籍男子、5名越南籍女子及1名印度籍女子，年齡介乎21歲至50歲。他們被捕時正從事洗碗工作，在檢查身分證明文件期間，他們均出示由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)，及後調查發現其中7人為免遣返聲請人士；而一名涉嫌聘用該8名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。另外3名被捕非法勞工在一幢住宅大廈從事清潔工作，分別為1男2女，均是越南籍，年齡介乎50歲至52歲，未能出示任何有效旅行證件，及後調查發現他們為非法入境者。

入境處發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。