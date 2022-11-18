大埔及律敦治兩醫院疑爆疫　12長者確診當中1人危殆

新冠疫情反覆，本港單日確診數連續兩日超過8,000宗。醫管局今日(18日)公布，大埔醫院及律敦治醫院均有病房疑似爆疫，合共有12人確診，其中大埔醫院一名病人情況危殆，其餘病人情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排，亦已進行徹底清潔消毒，會加強執行感染控制措施。

大埔醫院錄得的新確診個案來自一個內科及老人科男病房，一名86歲病人經檢測後確診，調查後再發現5名年齡介乎74至95歲的病人確診，其中3人有感染病徵，另外3人沒有感染病徵。至於律敦治醫院一個老人科男病房一名49歲病人確診，及後再發現多5名年齡介乎78至94歲的病人染疫），其中5人有感染病徵。

截至今日凌晨零時零分，共有2,364名確診病人留醫治療，當中有338名新增確診病人，留醫的病人中，217名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。另新增呈報8名危殆病人及11名嚴重病人，現時合共有44名危殆及52名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。