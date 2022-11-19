西貢蠔涌、清水灣道豪宅現賊蹤　警海陸巡邏反爆竊

西貢分區及將軍澳警區近日接獲多宗報案，指發現有人闖入蠔涌及清水灣道一帶依山而建的單位進行爆竊等犯罪活動。有見及此，西貢分區軍裝巡邏小隊及鄉村巡邏隊、黃大仙警區郊區巡邏隊及警民關係組、將軍澳分區軍裝巡邏小隊及特遣隊、聯同東九龍總區衝鋒隊、機動部隊、水警東分區，昨日（18日）在西貢公路及清水灣道一帶進行代號「捲聲」的反爆竊行動。

行動期間，警員於西貢公路及清水灣道一帶鄉郊地區進行反爆竊巡邏，並在不同時段沿上址一帶設置路障，截查可疑車輛及乘客，水警東分區則於海岸線一帶進行巡邏。在防罪方面，警民關係組向附近居民進行反爆竊宣傳及教育活動，包括向居民派發傳單、防盜警鐘、張貼宣傳海報及橫額等宣傳物品等，藉此提升居民的防盜意識。

警員亦鼓勵居民加強家居防盜措施，例如安裝市面上容易購買得到的防盜警鐘及設有即時通報功能的閉路電視系統等，偵察非法進入屋宇的擅進者，以便及早發現進行爆竊的匪徒。警方呼籲市民須時刻提高警覺、加強住宅保安防盜意識、鎖好門窗並慎防盜賊，亦要多加留意居所附近的山坡有沒有可疑活動。如任何市民或外傭遇到可疑人，應立即向警方尋求協助。