寒假將至　康文署合家歡節目陪市民過佳節

12月將至，康樂及文化事務署籌備了年度「冬日開懷集」系列節目，雲集本地和海外表演團體的精彩演出，包括芭蕾舞演出銀幕版、互動多媒體表演和立體書故事劇場等，陪伴市民一家大小歡度冬日佳節。

該系列的主要節目包括由蘇格蘭芭蕾舞團演出的《冰雪女王》(銀幕版)，故事改編自安徒生經典童話，帶領觀眾由熱鬧的冬天市集走進童話森林，沿途遇上各式各樣的魔幻角色，勇闖冰雪女王的宮殿，展開一段關於愛情與友情的奇妙旅程。該節目將於下月11日下午3時在香港大會堂劇院放映，以及於明年元旦日下午3時在荃灣大會堂演奏廳放映，票價60港元。

另外，來自日本的SIRO-A藝團成員將親臨香港作跨年演出，透過舞蹈和默劇，結合影像投射、燈光動畫和強勁的電子音樂節拍，為觀眾帶來充滿創意和視覺幻象的互動多媒體形體劇場。演出日期為下月30日晚上8時、31日下午3時及晚上8時，以及明年元旦日下午3時，在香港文化中心劇場舉行，門票分為220港元及280港元。本地紙藝及舞台燈光設計師劉銘鏗則於明年1月在牛池灣文娛中心文娛廳，結合紙藝和光影藝術，把奇想故事幻化成精巧的立體書和紙偶，演出節目《回味．舊時．佮佮冚》，與劇場觀眾齊來翻開一頁頁具地道特色令人回味的人和事，門票180港元。