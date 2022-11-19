掃蕩九龍新界賭檔及違規派對房　拘30人包括假難民通緝犯

九龍城警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（18日）晚上約11時突擊搜查紅磡民樂街21號一工廈單位，搗破一個非法麻雀賭檔。行動中，警員拘捕1名姓許(46歲)男子，涉嫌「管理賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。另外，4男2女及1名內地女子(43歲至60歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警方行動中合共檢獲3副麻雀，1張電動麻雀枱，1張木製麻雀枱及約800港元賭款。所有被捕人士正被扣查。

與此同時，元朗警區為打擊區內非法活動，反三合會行動組探員經情報收集及深入調查後，同日晚上約8時展開代號「戈壁」及「風盾」的反賭博行動，突擊搜查青山公路元朗段209號一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔。探員於該單位內拘捕1名姓張(47歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」。警員其後發現該名被捕女子因無繳付交通罰款被通緝。另外，場內5名男子、1名孟加拉男假難民及1名女子(21至64歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，檢獲六部釣魚機、一部讀卡機、一批遊戲卡及約1,200港元賭款。涉案男女通宵扣查。

此外，觀塘警區反三合會行動組聯同特別職務隊，昨晚亦展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間。行動中，探員發現成業街19至21號一單位內有人聚會。單位內7男8女(22至26歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，遭發出定額罰款通知書。警方稍後將會向該處所的負責人發出法庭傳票。另外，探員亦突擊搜查鴻圖道1號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。行動中，拘捕1名姓黃(42歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》。另外，單位內3男8女、1名內地男子及1名內地女子(24至70歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，亦被探員發出定額罰款通知書。現場檢獲1張電動麻雀枱、2副麻雀及約800港元賭款。